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На Донбассе погиб украинский военный и трое ранены

Новости » Происшествия    16.07.2019 - 09:02
На Донбассе погиб украинский военный и трое ранены
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики открывали огонь по украинским позициям из гранатометов различных систем

Ночью 15 июля боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них 6 раз - с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов погиб военный и трое получили ранения, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики открывали огонь по украинским позициям из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи Водяного, Широкиного, возле Авдеевки, два раза окраину Лебединского, в районе населенного пункта Павлополь, вблизи Красногоровки.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 4 раза: вблизи Луганского, рядом Новоалександровки, неподалеку Попасной, в районе населенного пункта Крымское.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб и трое получили ранения. По данным разведки 15 июля один оккупант ликвидирован и один ранен.

От начала текущих суток, 16 июля, боевики обстреляли позиции Объединенных сил рядом Опытного, вблизи Крымского.

Напомним, сегодня ночью погиб военнослужащий механизированного батальона старший солдат Дмитрий Лисовол.

РБК-Украина писало, что на Донбассе от начала суток 15 июля в зоне проведения операции Объединенных сил враг семь раз нарушил режим прекращения огня, двое военных получили ранения.

На Донбассе погиб украинский военный На Донбассе двое военных получили ранения
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