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На Донбасі отримали поранення двоє військових

Новини » Суспільство    15.07.2019 - 20:01
На Донбасі отримали поранення двоє військових
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Ворог 7 разів порушив режим припинення вогню

На Донбасі від початку доби 15 липня у зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) ворог сім разів порушив режим припинення вогню, двоє військових отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Бойовики обстрілювали позиції Збройних сил України (ЗСУ) поблизу Водяного, поряд Широкиного, околиці Авдіївки, неподалік Новолуганського, в районі населеного пункту Новоолександрівка.

Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовця отримали поранення.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомлені. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі протягом минулої доби, 14 липня, збройні формування Російської Федерації 19 разів порушили режим припинення вогню, 6 разів застосувавши заборонені мінськими угодами міномети калібрів 120 та 82 мм. 

Крім того, нещодавно збройні формування Російської Федерації у четвер, 11 липня, обстріляли житлові райони населеного пункту Мар'їнка

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Теми: Новини ООС
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