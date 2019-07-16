На Донбасі загинув український військовий

Старшого солдата Дмитра Лісовола було поранено під час обстрілу в районі Авдіївки

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили про загибель 15 липня українського військового внаслідок поранень, отриманих під час обстрілу в районі Авдіївки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook штабу ООС.

"Від поранень, отриманих під час обстрілу в районі Авдіївки загинув військовослужбовець механізованого батальйону старший солдат Дмитро Лісовол. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.

Раніше в понеділок, 15 липня, у штабі ООС повідомили, що від початку доби у зоні проведення операції Об'єднаних сил ворог сім разів порушив режим припинення вогню, внаслідок чого двоє військових отримали поранення.

Нагадаємо, 15 липня до Краматорського відділу поліції прийшли двоє чоловіків, які повідомили, що в травні 2014 року, піддавшись пропаганді, перебували у лавах так званої "ДНР". Обидва місцеві мешканці 1975 та 1979 років народження незаконно здійснювали контрольно-пропускний режим у районі Станкострою в місті Краматорськ.