На Донбасі загинув український військовий, ще двоє постраждали

З початку 27 червня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення. Військовослужбовці підірвалися на невідомих вибухових пристроях.

Про це повідомляє командування ООС у Facebook.

Сьогодні окупанти 5 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики відкривали вогонь артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів.

Під ворожі обстріли потрапляли позиції український військових в районі Водяного, Авдіївки, Гранітного, Мар'їнки та Світлодарська.

Поблизу Старогнатівки двоє військових підірвалися на невідомому боєприпасі, один з них помер від множинних осколкових поранень. Другого постраждалого шпиталізували.

Нагадаємо, ще один військовослужбовець підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Мар'їнки.

Додамо, в командуванні ООС назвали втрати серед українських військових з початку 2020 року.