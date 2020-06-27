На Донбассе погиб украинский военный, еще двое пострадали

С начала 27 июня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб один украинский военный, еще двое получили ранения. Военнослужащие подорвались на неизвестных взрывчатых устройствах.

Об этом сообщает командование ООС в Facebook.

Сегодня оккупанты 5 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Боевики открывали огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов.

Под вражеские обстрелы попадали позиции украинский военных в районе Водяного, Авдеевки, Гранитного, Марьинки и Светлодарска.

Вблизи Старогнатовки двое военных подорвались на неизвестном боеприпасе, один из них скончался от множественных осколочных ранений. Второго пострадавшего госпитализировали.

Напомним, еще один военнослужащий подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Марьинки.

Добавим, в командовании ООС назвали потери среди украинских военных с начала 2020 года.