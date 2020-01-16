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На Донбасі загинув український військовий

Новини » Надзвичайні події     16.01.2020 - 18:09
На Донбасі загинув український військовий
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики дев'ять разів порушили режим "тиші"

У четвер, 16 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як зазначається, з початку доби збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Крім цього, присутня снайперська активність.

З гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів противник обстріляв захисників населеного пункту Новотроїцьке, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід".

Вісім обстрілу противника були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме поблизу Травневого, два рази поруч з населеним пунктом Новотошковское, неподалік з Миронівським, поблизу Луганського, в районі населеного пункту Новозвановка і двічі поруч з Оріхове.

"Сьогодні, 16 січня, в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 січня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один український військовослужбовець загинув.

Крім того, на Донбасі 12-річний отримав поранення в результаті вибуху невідомого предмета. Хлопця доставили в лікарню з осколковими пораненнями обличчя.

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