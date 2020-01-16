У середу на Донбасі загинув один український військовий

Ілюстративне фото (УНІАН)

При обстрілах використовували заборонену "Мінськом" зброю

Протягом минулої доби, 15 січня, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовослужбовець загинув. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що позиції ООС обстрілювали із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім цього, була присутня снайперська активність.

Обстріли зафіксовані поблизу Пічок, Василівки, Авдіївки, поруч з Невельським, а також біля Світлодарська та Новотошківського. Снайпер працював в районі Авдіївки.

"Вчора, 15 січня, у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув", - йдеться в повідомленні.

З початку цієї доби російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї відкривали вогонь по захисникам Травневого. За поточну добу втрат з нашого боку немає.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі 12-річний отримав поранення в результаті вибуху невідомого предмета. Хлопця доставили в лікарню з осколковими пораненнями обличчя.

Нагадаємо, 14 січня збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, двоє українських військових отримали поранення.