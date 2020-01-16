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На Донбасі від вибуху невідомого предмета постраждала дитина

Новини » Надзвичайні події     16.01.2020 - 02:49
На Донбасі від вибуху невідомого предмета постраждала дитина
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Його доставили в лікарню в Луганськ

На Донбасі 12-річний отримав поранення в результаті вибуху неизветного предмета. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

Зазначається, що 14 січня медпрацівники лікарні у Луганську (непідконтрольна уряду) повідомили команді СММ, що 12 січня населеного пункту Міусинськ (непідконтрольна уряду, 62 км до південно-заходу від Луганська) до них доставлено 12-річного хлопчика з осколковими пораненнями обличчя, по оцінці, в результаті спрацьовування пристрою.

Мати хлопчика, розповіла спостерігачам, що 12 січня неподалік від їхнього будинку в західній частині Міусинська (приблизно в 2 км на північний захід від полігону) її син знайшов схожий на трубку предмет довжиною 10 см і приніс його додому, де той пізніше вибухнув.

Раніше Міжнародна організація Human Right Watch заявила про зменшення кількості жертв серед мирного населення на сході України.

Нагадаємо, за даними представника українського омбудсмена на Донбасі Павла Лисянського, в Луганській і Донецькій областях за 2019 рік при перетині КПВВ померло 27 осіб, в основному це люди похилого віку.

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