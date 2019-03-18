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На Донбасі загинув український військовий

Новини » Надзвичайні події    18.03.2019 - 13:45
На Донбасі загинув український військовий
Фото: збройний конфлікт на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

З початку доби бойовики два рази обстрілювали позиції ООС

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі з початку доби, 18 березня 2019 року, загинув один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка.

За словами Гуцуляка, станом на 12:00 на Донбасі було зафіксовано два прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ.

Зокрема, обстріли зафіксовані в районі Катеринівки, яку бойовики обстрілювали з напрямку селища Молодіжне. Також обстріли зафіксовані в районі хутора Вільний, українські позиції обстрілювали з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"За наявною інформацією у складі підрозділів об’єднаних сил від початку поточної доби є безповоротна втрата. Внаслідок ворожих обстрілів загинув один наш військовослужбовець 1998 року народження", - повідомив він.

Нагадаємо, за минулу добу, 17 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил бойовики десять раз обстрілювали позиції українських військових. В результаті обстрілів один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за добу, 16 березня, в зоні проведення ООС на Донбасі загинув один український військовий.

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