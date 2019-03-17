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На Донбасі загинув один український військовий

Новини » Надзвичайні події    17.03.2019 - 07:29
На Донбасі загинув один український військовий
Ілюстративне фото (ООС)

Ще один військовий ООС отримав поранення

На Донбасі протягом минулої доби 16 березня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил один український військовослужбовець загинув і ще один отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Загалом за минулу добу російські окупаційні війська двічі відкривали вогонь у бік позицій Збройних сил України. При цьому застосовувалось озброєння, заборонене мінськими домовленостями, зокрема - міномети калібру 82 мм.

Зазначається, що ворог атакував позиції українських військовослужбовців у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" у районі Хутору Вільний.

За даними розвідки, 16 березня двох окупантів було ліквідовано та двох поранено. Також знищено безпілотник противника.

З початку доби неділі, 17 березня, обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.

На Донбасі загинув один український військовий

Нагадаємо, протягом 15 березня 2019 на Донбасі жоден український військовий не постраждав.

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Теми: Новини ООС
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