На Донбасі загинув один український військовий

Ілюстративне фото (ООС)

Ще один військовий ООС отримав поранення

На Донбасі протягом минулої доби 16 березня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил один український військовослужбовець загинув і ще один отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Загалом за минулу добу російські окупаційні війська двічі відкривали вогонь у бік позицій Збройних сил України. При цьому застосовувалось озброєння, заборонене мінськими домовленостями, зокрема - міномети калібру 82 мм.

Зазначається, що ворог атакував позиції українських військовослужбовців у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" у районі Хутору Вільний.

За даними розвідки, 16 березня двох окупантів було ліквідовано та двох поранено. Також знищено безпілотник противника.

З початку доби неділі, 17 березня, обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.

Нагадаємо, протягом 15 березня 2019 на Донбасі жоден український військовий не постраждав.