ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі загинув один український військовослужбовець, двоє поранені

Новини » Надзвичайні події    18.03.2019 - 08:25
На Донбасі загинув один український військовослужбовець, двоє поранені
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/ato news)

Бойовики за добу десять раз обстріляли позиції Об'єднаних сил

На Донбасі бойовики десять раз обстріляли позиції Об'єднаних сил. В результаті обстрілу один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Зокрема, 17 березня противник десять разів порушив режим припинення вогню, сім разів застосувавши при цьому озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Крім того, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції підрозділів ООС з гранатометів і великокаліберних кулеметів, а також тричі застосували протитанкові ракетні комплекси.

У смузі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" пронивник двічі обстріляв наші опорні пункти. Зокрема, з мінометів калібрів 120 і 82 мм, автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів - у районі населеного пункту Водяне; з мінометів калібру 120 мм - поблизу міста Мар'їнка.

Також обстрілу піддалися населені пункти Кримське, Новотошковське, Золоте-4, Новолуганське.

"З початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - заявили в штабі ООС.

Нагадаємо, від початку доби, 17 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики шість разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників, застосовуючи озброєння забороненого мінськими домовленостями.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за минулу добу, 16 березня, в зоні проведення ООС на Донбасі загинув один український військовий.

На Донбасі загинув один український військовий За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий
Теми: Новини ООС
Новини України Донбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся