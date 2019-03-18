На Донбасі загинув один український військовослужбовець, двоє поранені

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/ato news)

Бойовики за добу десять раз обстріляли позиції Об'єднаних сил

На Донбасі бойовики десять раз обстріляли позиції Об'єднаних сил. В результаті обстрілу один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Зокрема, 17 березня противник десять разів порушив режим припинення вогню, сім разів застосувавши при цьому озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Крім того, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції підрозділів ООС з гранатометів і великокаліберних кулеметів, а також тричі застосували протитанкові ракетні комплекси.

У смузі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" пронивник двічі обстріляв наші опорні пункти. Зокрема, з мінометів калібрів 120 і 82 мм, автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів - у районі населеного пункту Водяне; з мінометів калібру 120 мм - поблизу міста Мар'їнка.

Також обстрілу піддалися населені пункти Кримське, Новотошковське, Золоте-4, Новолуганське.

"З початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - заявили в штабі ООС.

Нагадаємо, від початку доби, 17 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики шість разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників, застосовуючи озброєння забороненого мінськими домовленостями.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за минулу добу, 16 березня, в зоні проведення ООС на Донбасі загинув один український військовий.