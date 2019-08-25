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На Донбасі загинув один військовий, ще троє поранені

Новини » Надзвичайні події    25.08.2019 - 13:44
На Донбасі загинув один військовий, ще троє поранені
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Військовослужбовець помер від отриманих в результаті обстрілу поранень

У неділю, 25 серпня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в результаті ворожих обстрілів були поранені четверо військовослужбовців, один з них помер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, від початку поточної доби в результаті обстрілів збройних формувань Російської Федерації були поранені 4 військовослужбовці зі складу Збройних сил України.

Зазначається, що під час евакуації до медзакладу один з постраждалих помер від отриманих травм.

"На жаль, під час евакуації до медичного закладу один з наших побратимів від отриманих поранень помер. Інші військовослужбовці вже перебувають під наглядом медичних спеціалістів", - заявили у відомстві.

На Донбасі загинув один військовий, ще троє поранені

Нагадаємо, що впродовж минулої доби, 24 серпня, російські найманці п'ять разів відкривали вогонь по позиціям підрозділів Об'єднаних сил, в супереч домовленостям про безстрокове перемир'я. Бойовики били з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Вчора втрат серед українських військових не було зафіксовано.

Також РБК-Україна писало, що спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували 27 систем залпового вогню "Град" на двох полігонах в окупованій частині Донбасу, які були розміщені з порушенням мінських домовленостей.

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