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На Донбассе погиб один военный, еще трое ранены

Новости » Происшествия    25.08.2019 - 13:44
На Донбассе погиб один военный, еще трое ранены
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Военнослужащий скончался от полученных в результате обстрела ранений

В воскресенье, 25 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в результате вражеских обстрелов были ранены четверо военнослужащих, один из них умер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, с начала текущих суток в результате обстрелов вооруженных формирований Российской Федерации были ранены 4 военнослужащие из состава Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что во время эвакуации в медучреждение один из пострадавших скончался от полученных травм.

"К сожалению, во время эвакуации до медицинского учреждения один из наших собратьев от полученных ранений скончался. Другие военнослужащие уже находятся под наблюдением медицинских специалистов", - заявили в ведомстве.

На Донбассе погиб один военный, еще трое ранены

Напомним, что на протяжении минувших суток, 24 августа, российские наемники пять раз открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил, вопреки договоренностям о бессрочном перемирии. Боевики били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вчера потерь среди украинских военных не было зафиксировано.

РБК-Украина писало, что наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 27 систем залпового огня "Град" на двух полигонах в оккупированной части Донбасса, которые были размещены с нарушением минских договоренностей.

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