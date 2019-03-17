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Бойовики 6 разів обстріляли позиції ООС на Донбасі

Новини » Суспільство    17.03.2019 - 18:17
Бойовики 6 разів обстріляли позиції ООС на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

Втрат серед українських захисників немає

Від початку цієї доби, 17 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі бойовики шість разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників й застосовуючи озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Повідомляється, що у районі населеного пункту Мар’їнка бойовики здійснили обстріл з міномета калібру 120 мм, у районі населеного пункту Золоте-4 здійснено обстріл з застосуванням мінометів калібру 82 мм. 

Також з мінометів калібру 82 мм було здійснено обстріл поблизу селища Новолуганське. З протитанкових ракетних комплексів відбувся обстріл поблизу селища міського типу Новотошківське, а також двічі у районі села Кримське.

"Втрат серед наших захисників немає. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - наголосили в штабі.

Бойовики 6 разів обстріляли позиції ООС на Донбасі

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що минулої доби, 16 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув один український військовий. Російські окупаційні війська двічі відкривали вогонь у бік позицій Об'єднаних сил. При цьому застосовувалось заборонене озброєння

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