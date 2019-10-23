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На Донеччині загинув нацгвардеец

Новини » Надзвичайні події    23.10.2019 - 22:22
На Донеччині загинув нацгвардеец
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

В результаті виконання бойового завдання загинув Дмитро Антыков

На Донбасі 23 жовтня під час виконання бойового завдання загинув військовий Національної гвардії України. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що загинув головний старшина 2-ї гаубичної артилерійської батареї, старшина Дмитро Антыков.

"У Бригаді швидкого реагування НГУ сталася гірка втрата. 23 жовтня під час виконання бойового завдання на передовій трагічно загинув головний старшина 2-ї гаубичної артилерійської батареї, старшина Дмитро Антыков", - йдеться в повідомленні.

На Донеччині загинув нацгвардеец

Раніше повідомлялося, що впродовж 23 жовтня на Донбасі бойовики 16 разів порушували режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції українських підрозділів з забороненої мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Також РБК-Україна повідомляло, що згідно з інформацією Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, біля населеного пункту Краснолуцский було виявлено понад 20 "Градів", які окупанти розмістили з порушенням ліній відводу.

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