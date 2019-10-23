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Місія ОБСЄ виявила десятки російських "Градів" по лінії відведення

Новини » Надзвичайні події    23.10.2019 - 14:55
Місія ОБСЄ виявила десятки російських "Градів" по лінії відведення
Фото: "Град" (milnavigator.com.ua)

СММ ОБСЄ також зафіксувала вороже озброєння, розташоване за межами визначених місць зберігання

Згідно з інформацією Спеціальної мориторинговой місії ОБСЄ, біля населеного пункту Краснолуцский було виявлено понад 20 "Градів", які окупанти розмістили з порушенням лінії відведення. Про це повідомляє РБК-Україна з ссылокй на пресс-центр штабу ООС.

Як повідомляється, на непідконтрольних уряду України на території зафіксовано російське озброєння, яке розміщене з порушенням лінії відведення.

"22 жовтня СММ ОБСЄ оприлюднена інформація, що на непідконтрольних уряду України на території зафіксовано озброєння, яке розміщене з порушенням лінії відведення. Зокрема, 19 жовтня, біля населеного пункту Краснолуцский, що в Луганській області, БПЛА СММ зафіксував 21 реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", а поблизу населеного пункту Тернове, що в Донецькій області - дві самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що СММ ОБСЄ зафіксувала вороже озброєння, розташованому без порушення лінії відведення, але за межами визначених місць зберігання.

Так, 19 жовтня, на основі доступних даних повітряного спостереження, у Круглика виявлено 26 танків (невстановленого типу), у населеного пункту Мирне - вісім самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика", 18 танків (невстановленого типу), дев'ять буксируються гаубиць Д-30 "Жаба" і п'ять протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра".

Крім того, біля населеного пункту Кришталевий виявлено десять одиниць 152-мм гаубиць "Мста-Б" і вісім одиниць буксируються знарядь калібру 152 мм 2А36 "Гіацинт-Б", а в районі населеного пункту Тернове виявлено вісім танків Т-72.

Нагадаємо, 22 жовтня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування РФ і її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню, загинув один військовий, троє поранені.

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