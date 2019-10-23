На Донбасі бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав

З початку поточної доби, 23 жовтня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці 16 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з забороненої мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 11 обстрілів по позиціях збройних сил, а саме поблизу Водяного, двічі поблизу Харчовика і двічі - неподалік Павлополя, двічі у Пісків і два рази неподалік Лебединського, неподалік Тарамчука, поблизу Старогнатовки.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили п'ять обстрілу українських позицій, а саме у Зайцевого, тричі в районі Луганського, неподалік Кримського.

"Протягом поточної доби, в результаті обстрілу, втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в районі проведення ООС 22 жовтня, збройні формування Російської Федерації і її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню, загинув один військовий, троє поранені.

Крім того, згідно з інформацією Спеціальної мориторинговой місії ОБСЄ, біля населеного пункту Краснолуцский було виявлено понад 20 "Градів", які окупанти розмістили з порушенням ліній відводу.