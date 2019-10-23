На Донбассе погиб нацгвардеец

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

В результате выполнения боевого задания погиб Дмитрий Антыков

На Донбассе 23 октября во время выполнения боевого задания погиб военный Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Сообщается, что погиб главный старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи, старшина Дмитрий Антыков.

"В Бригаде быстрого реагирования НГУ произошла горькая потеря. 23 октября во время выполнения боевой задачи на передовой трагически погиб главный старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи, старшина Дмитрий Антыков", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на протяжении 23 октября на Донбассе боевики 16 раз нарушали режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции украинских подразделений с запрещенной минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Также РБК-Украина сообщало, что согласно информации Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, у населенного пункта Краснолуцский было выявлено более 20 "Градов", которые оккупанты разместили с нарушением линий отвода.