На Донбасі від підриву на міні загинув військовий
У суботу, 3 квітня, поблизу населеного пункту Шуми на Донбасі загинув український військовий. Він підірвався на невідомому мінно-вибуховому пристрої.
Зазначається, що внаслідок вибуху міни український військовий отримав бойове травмування несумісне з життям.
"Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України", - розповіли в угрупуванні.
Нагадаємо, 26 березня поблизу Шумів в результаті снайперського обстрілу загинули четверо українських військових. Ще двох військових госпіталізували з пораненнями.
У п'ятницю, 2 квітня, проросійські бойовики понад 20 разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів постраждали двоє військових та цивільний.
Як писало РБК-Україна, цивільний на Донбасі отримав поранення внаслідок влучання міни в його будинок. Інцидент стався в Красногорівці.