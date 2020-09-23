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ОБСЄ зафіксувала одне порушення "тиші" на Донбасі

Донбас, Середа 23 вересня 2020 05:04
ОБСЄ зафіксувала одне порушення "тиші" на Донбасі
Фото: СММ ОБСЄ (facebook.com-oscesmm)
Автор: РБК-Україна

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ за добу, 22 вересня, зафіксувала одне порушення режиму припинення вогню в Донецькій області. У Луганській області перемир’я не порушувалося.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

"У Донецькій області місія зафіксувала одне порушення режиму припинення вогню (вибух невизначеного походження) в районі на північний схід від н. п. Гранітне (підконтрольний урядові, 60 км на південь від Донецька). За попередню добу жодного порушення режиму припинення вогню в області зафіксовано не було", - йдеться у звіті.

У Луганській області за добу, 22 вересня, перемир’я не порушувалося. За попередню добу в області було зафіксовано два таких порушення.

Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 27 липня і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 1 071 порушення режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (зокрема 210 вибухів, 9 невизначених боєприпасів, що пролетіли, і 13 освітлювальних ракет, а також 839 черг і пострілів).

Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала танки і "Гради" бойовиків з порушенням лінії відведення.

Раніше повідомлялося, що бойовики дотримуються "режиму тиші" протягом 22 вересня.

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