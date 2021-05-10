На Донбасі пасажиропотік через КПВВ зменшився вдвічі за тиждень

На Донбасі за минулий тиждень вдвічі скоротився пасажиропотік через контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ). З семи КПВВ повноцінний пропуск здійснюється лише один, ще через один - частковий.

З українського боку відкриті всі КПВВ для пропуску через лінію розмежувань. Вони працюють щодня з 8: 00 до 16: 00, однак рух через більшість пунктів пропуску заблоковано з боку окупаційних адміністрацій. Повноцінно працює лише "Станиця Луганська". КПВВ "Новотроїцьке" окупанти розблокують лише по понеділках і п'ятницях.

Через "Станицю Луганську" пасажиропотік зменшився майже вдвічі порівняно з попереднім тижнем. На окуповану територію прослідувало 3346 осіб, на підконтрольну Україні - 3400.

КПВВ "Новотроїцьке" перетнуло 114 осіб та 30 транспортних засобів до тимчасово окупованої частини Донецької області, 122 особи та 36 автомобілів - на підконтрольну територію України.

При цьому при в'їзді з окупованих частин Донбасу необхідно буде пройти термоскрінінг і перебувати в масці. Без самоізоляції будуть пропускати громадяни, які готові пройти вакцинацію на підконтрольній території і мають при собі запрошення на вакцинацію.

Ті, хто зобов'язаний пройти самоізоляцію, зобов'язані встановити і активувати додаток "Вдома". У разі неможливості встановлення додатка вони підлягають обсервації.

Для іноземців також необхідно мати при собі страховий поліс.