ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Донбасі пасажиропотік через КПВВ зменшився вдвічі за тиждень

Новость на русском → Донбас, Понеділок 10 травня 2021 16:28
На Донбасі пасажиропотік через КПВВ зменшився вдвічі за тиждень Фото: з семи КППВ повноцінно працює лише один (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Ігор Литвиненко

На Донбасі за минулий тиждень вдвічі скоротився пасажиропотік через контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ). З семи КПВВ повноцінний пропуск здійснюється лише один, ще через один - частковий.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

З українського боку відкриті всі КПВВ для пропуску через лінію розмежувань. Вони працюють щодня з 8: 00 до 16: 00, однак рух через більшість пунктів пропуску заблоковано з боку окупаційних адміністрацій. Повноцінно працює лише "Станиця Луганська". КПВВ "Новотроїцьке" окупанти розблокують лише по понеділках і п'ятницях.

Через "Станицю Луганську" пасажиропотік зменшився майже вдвічі порівняно з попереднім тижнем. На окуповану територію прослідувало 3346 осіб, на підконтрольну Україні - 3400.

КПВВ "Новотроїцьке" перетнуло 114 осіб та 30 транспортних засобів до тимчасово окупованої частини Донецької області, 122 особи та 36 автомобілів - на підконтрольну територію України.

При цьому при в'їзді з окупованих частин Донбасу необхідно буде пройти термоскрінінг і перебувати в масці. Без самоізоляції будуть пропускати громадяни, які готові пройти вакцинацію на підконтрольній території і мають при собі запрошення на вакцинацію.

Ті, хто зобов'язаний пройти самоізоляцію, зобов'язані встановити і активувати додаток "Вдома". У разі неможливості встановлення додатка вони підлягають обсервації.

Для іноземців також необхідно мати при собі страховий поліс.

Нагадаємо, раніше в штабі ООС повідомляли, що змін у графіку роботи КПВВ на травневі свята не буде.

Раніше СБУ попередила українців про ймовірність російських диверсій на Великдень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Донбас КПВВ ООС
NEWS
Питання України обговорять під час самітів НАТО і "Бухарестської дев'ятки", - Дуда
Питання України обговорять під час самітів НАТО і "Бухарестської дев'ятки", - Дуда
DAILY
Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена