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У Держприкордонслужбі розповіли про роботу КПВВ на Донбасі на травневі свята

Новость на русском → Київ, П'ятниця 30 квітня 2021 15:27
У Держприкордонслужбі розповіли про роботу КПВВ на Донбасі на травневі свята Фото: як працюватимуть КПВВ на Донбасі на свята (facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya)
Автор: Анастасія Рокитна

У Державній прикордонні службі України розповіли, як працюватимуть КПВВ на Донбасі на період травневих свят. Змін в роботі КПВВ не буде.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, робота пунктів пропуску лишається без змін.

"Змін в роботі КПВВ урядом або штабом ООС не визначалось. Фактично всі підконтрольні українській владі КПВВ працюють. Прикордонники там знаходяться і готові до пропуску громадян", - повідомив він в коментарі виданню.

Разом з тим, він зазначив, що підконтрольні Росії незаконні збройні формування продовжують блокувати дорожні коридори.

"Фактично щоденно перетинати лінії розмежування громадяни можуть виключно через КПВВ "Станиця Луганська" і в окремі дні, як правило понеділок та п'ятниця, через КПВВ "Новотроїцьке", - повідомив він.

Демченко прокоментував інформацію зі сторони бойовиків про можливу зупинку роботи пункта пропуску "Станиця Луганська" і зазначив, що КПВВ постійно працював і оформлення людей здійснювалось у відповідності до норм українського законодавства.

"Був певний період збій в роботі додатку "Вдома", через який відбувається самоізоляція. Поки цей додаток не працював, то люди і не могли перетнути лінію розмежування. Бо він не був у них встановлений на телефоні", - зазначив він.

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