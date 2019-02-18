На Донбасі відбили атаку диверсантів та взяли в полон бойовика

Українські військові наразі допитують полоненого

На Донбассе вечером в воскресенье, 17 февраля, силы операции Объединенных сил остановили подготовку атаки со стороны диверсионной группы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что попытку выхода диверсионно-разведывательной группы, которая собиралась атаковать наши позиции, остановили на Світлодарському направлении. В этом районе выполнял боевые задачи один из батальонов украинских военных.

"Нападение врага отбито, одного из оккупантов взятлив плен. Пока пленного допрашивают сотрудники соответствующих подразделений Ообъединенных сил", - отметили в пресс-центре.

Напомним, 17 февраля, во время перемещения наблюдательной группы "Светлодарск" украинской стороны СЦКК вблизи населенного пункта Майское боевики обстреляли автомобиль группы из станкового противотанкового гранатомета.

Отметим, что в течение текущих суток, 17 февраля, боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил на Донбассе. В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.