У штабі ООС підтвердили поранення військового на Донбасі

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/26abr)

Бойовики 5 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил

У штабі підтвердили поранення українського військового в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, станом на 18:00 бойовики 5 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. При цьому ворог застосовував озброєння заборонене мінськими угодами.

Противник обстріляв українських військових із мінометів 120-го та 82-го калібру, стрілецької зброї, озброєння БМП-1, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу населених пунктів Лебединське, Піски, Водяне, Павлопіль, Катеринівка.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - заявили у штабі.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони України повідомили, що в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі один український військовий зазнав поранень.

Додамо, протягом минулої доби, 16 лютого, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 6 разів обстріляли українські позиції. В результаті обстрілів загинув один український військовий та один отримав поранення.