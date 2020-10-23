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На Донбасі обмежувальні заходи на КПВВ продовжили до кінця року

Донбас, П'ятниця 23 жовтня 2020 18:24
На Донбасі обмежувальні заходи на КПВВ продовжили до кінця року
Фото: програничник проведяет документи (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Україна

На Донбасі протиепідемічні обмежувальні заходи на КПВВ продовжені до кінця 2020 року. Такий наказ був підписаний командувачем збройних сил.

Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

При цьому наголошується, що контрольні пункти "Мар'їнка" і "Новотроїцьке" продовжують функціонувати по осінньому графіком - щодня з 7:00 до 18:30. Однак рух цими дорожніми коридорами заблоковано з боку російських збройних формувань.

За тиждень рух по дорожньому коридору "Донецьк - Маріуполь" окупанти розблокували в понеділок і п'ятницю.

У ці дні через КПВВ "Новотроїцьке" 160 громадян і 53 транспортні засоби потрапили на контрольовану територію. Одночасно 162 громадянина і 35 транспортних засобів проїхали на тимчасово окуповану частину Донбасу.

Через КПВВ "Мар'їнка" пропуск не здійснювався. Бойовики повністю заблокували рух у рамках цього дорожнього коридору.

Нагадаємо, в березні Командування Об'єднаних сил прийняло рішення про введення обмежувальних заходів на КПВВ уздовж лінії розмежування на Донбасі.

Крім того, в прикордонних районах Луганської області посилили прикордонний контроль.

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