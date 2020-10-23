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На Донбассе ограничительные меры на КПВВ продлили до конца года

Донбасс, Пятница 23 октября 2020 18:24
На Донбассе ограничительные меры на КПВВ продлили до конца года
Фото: програничник проведяет документы (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Украина

На Донбассе противоэпидемические ограничительные меры на КПВВ продлены до конца 2020 года. Такой приказ был подписан командующим операцией Объединенных сил.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

При этом отмечается, что контрольные пункты "Марьинка" и "Новотроицкое" продолжают функционировать по осеннему графику - ежедневно с 7:00 до 18:30. Однако движение этими дорожными коридорами заблокировано со стороны российских вооруженных формирований.

За неделю движение по дорожному коридору "Донецк - Мариуполь" оккупанты разблокировали в понедельник и пятницу.

В эти дни через КПВВ "Новотроицкое" 160 граждан и 53 транспортных средства попали на контролируемую территорию. Одновременно 162 гражданина и 35 транспортных средств проехали на временно оккупированную часть Донбасса.

Через КПВВ "Марьинка" пропуск не осуществлялся. Боевики полностью заблокировали движение в рамках этого дорожного коридора.

Напомним, в марте Командование Объединенных сил приняло решение о введении ограничительных мер на КПВВ вдоль линии разграничения на Донбассе.

Кроме того, в приграничных районах Луганской области усилили пограничный контроль.

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