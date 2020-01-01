На Донбасі один український військовослужбовець отримав поранення

З початку поточної доби, 1 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Обидва обстрілу були зафіксовані поблизу населених пунктів Новолуганское і Горіхово, що в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ".

"Сьогодні, 1 січня, в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі 31 грудня на ділянках розведення залишається стабільною з дотриманням режиму тиші.

Крім того, у Росії заявили, що нормандська зустріч у Парижі 9 грудня дозволила добитися зрушень у врегулюванні російсько-українського конфлікту на Донбасі. Проте в Москві не уточнили, про які саме зміни йде мова.