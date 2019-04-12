На Донбасі в черзі на КПВВ померла людина

На Донбасі під час перетину лінії розмежування в напрямку КПВВ "Новотроїцьке" 11 квітня помер чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру штабу ООС у Facebook.

О 15:35 старший наряду блокпосту першого рубежу української сторони, отримавши інформацію про погіршення стану здоров'я громадянина України 1936 року народження, терміново викликав автомобіль швидкої допомоги.

Близько 16:00 швидка допомога прибула до місця знаходження постраждалого.О 16:05 медиками було констатовано смерть, причиною якої став інфаркт.

Родичі померлого повідомили, що тіло заберуть для поховання до тимчасово окупованої території (померлий лінію розмежування не перетинав).

"Українська сторона СЦКК засуджує дії окупаційної влади та повідомляє, що вказаний випадок стався внаслідок створення довгих черг представниками незаконних збройних формувань Російської Федерації для мирних мешканців під час перетину лінії розмежування, що практично унеможливлює надання вчасної та кваліфікованої медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на КПВВ на Донбасі 15 березня померли двоє громадян України.

РБК-Україна писало, що на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" наприкінці лютого помер чоловік. Це була п'ята смерть на КПВВ "Станиця Луганська" з початку поточного року.