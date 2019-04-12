На Донбассе в очереди на КПВВ умер человек

На Донбассе во время пересечения линии разграничения в направлении КПВВ "Новотроицкое" 11 апреля умер мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба ООС в Facebook.

В 15:35 старший наряда блокпоста первого рубежа украинской стороны, получив информацию об ухудшении состояния здоровья гражданинаа Украины 1936 года рождения, срочно вызвал автомобиль скорой помощи.

Около 16:00 скорая помощь прибыла к месту нахождения пострадавшего.В 16:05 медиками была констатирована смерть, причиной которой стал инфаркт.

Родственники умершего сообщили, что тело заберут для захоронения на временно оккупированную территорию (умерший линию разграничения не пересекал).

"Украинская сторона СЦКК осуждает действия оккупационной власти и сообщает, что указанный случай произошел вследствие создания длинных очередей представителями незаконных вооруженных формирований Российской Федерации для мирных жителей во время пересечения линии разграничения, что практически делает невозможным оказание своевременной и квалифицированной медицинской помощи", - говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что на КПВВ на Донбассе 15 марта умерли двое граждан Украины.

РБК-Украина писало, что на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" в конце февраля умер муж. Это была пятая смерть на КПВВ "Станица Луганская" с начала текущего года.