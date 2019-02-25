На КПВВ "Станиця Луганська" померла людина

Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

Чоловік помер під час переходу пункту пропуску

На контрольному пункті в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" помер чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення представника омбудсмена у Донецькій і Луганській областях Павла Лисянського у Facebook.

Як зазначається, це вже п'ята смерть на КПВВ "Станиця Луганська" з початку поточного року.

"На КПП "Станиця-Луганська" сьогодні знову зафіксований смертельний випадок. При переході пункту пропуску помер чоловік 1952 р.н. З початку року, це вже п'ятий смертельний випадок на даному КПП", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що представник уповноваженого з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський направив до прокуратури лист з вимогою розслідувати випадки смерті на контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі.

РБК-Україна писало, що усі контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі Операції об’єднаних сил (ООС) переходять на весняний графік роботи. Усі КПВВ на лінії розмежування в районі операції Об’єднаних сил з 1 березня 2019 року переходять на графік весняного періоду. Вони працюватимуть з 07:00 до 18:30.