На Донбасі через обстріли бойовиків загинула жінка

Сьогодні, 3 липня, російські окупаційні війська обстріляли населений пункт Зайцеве. У результаті мінометного ведення вогню загинула місцева мешканка.

Про це повідомляє прес-служба штабу Операції об'єднаних сил.

Як повідомляється, бойовики у ранковий час відкрили вогонь з мінометів калібру 82-мм по мирному населенню. Внаслідок чого загинула 80-річна жителька Зайцевого.

У штабі зазначають, що окупанти в черговий раз продемонстрували ігнорування Мінських домовленостей.

Нагадаємо, з початку 3 липня найманці вже 7 разів відкривали вогонь по українських позиціях.

Також вчора повідомлялось, що український військовий отримав поранення під час ворожого обстрілу в районі Невельського.

Крім того, на вихідних бойовики цілеспрямовано обстріляли житлові будинки мирних жителів Донбасу.