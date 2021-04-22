На Донбасі під обстрілом загинув ще один український військовий

Сьогодні, 22 квітня, в ході загострення на Донбасі загинув ще один український військовий. Він отримав несумісне з життям поранення.

Про це в Facebook повідомив прес-центр Оперативно-тактичного угруповання"Північ".

На місці інциденту працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.

"Командування та особовий склад оперативно-тактичного угруповання "Північ" висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що боєць отримав смертельне осколкове поранення в результаті обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що додаткові заходи по контролю режиму припинення вогню на Донбасі повинні погодити до 28 квітня. Їх винесуть на затвердження Тристоронньої контактної групи.

Тим часом, моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі повідомила, що бойовики розмістили реактивні системи залпового вогню "Град" з порушенням лінії відводу.