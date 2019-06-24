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На Донеччині виявили тіло загиблого військового

Новини » Суспільство    24.06.2019 - 17:24
На Донеччині виявили тіло загиблого військового
Ілюстративне фото (ООС)

Тіло загиблого евакуйовано з небезпечної зони

Військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади повернули тіло загиблого українського військовослужбовця, який 22 червня підірвався на вибуховому пристрої в районі селища Оленівка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення штабу ООС Facebook.

Як повідомляється, тіло загиблого евакуйовано з небезпечної зони.

"Триває підготовка до транспортування тіла воїна до місця поховання і проведення ритуалу вшанування полеглого українського героя", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в суботу, 22 червня, в районі селища Оленівка (Волноваський район Донецької області) в ході перевірки місцевості в секторі відповідальності спостережного поста підірвався на вибуховому пристрої і загинув від отриманих поранень воїн 24-ї окремої механізованої бригади. З-за інтенсивного вогню з боку збройних формувань Російської Федерації зробило неможливим евакуацію тіла.

Раніше РБК-Україна повідомляло, на Донбасі, в зоні проведення операції Об'єднаних сил 23 червня бойовики здійснили 34 обстрілу, внаслідок яких отримали поранення троє українських військових.

Також 22 червня в зоні проведення операції ООС на Донбасі загинув один український військовий, ще 8 бійців отримали поранення. Російсько-окупаційні війська 31 разів відкривали вогонь по українських позиціях.

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Теми: Новини ООС
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