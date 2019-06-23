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Бойовики посилили обстріли на Донбасі, є загиблий та поранені

Новини » Надзвичайні події    23.06.2019 - 08:32
Бойовики посилили обстріли на Донбасі, є загиблий та поранені
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Внаслідок обстрілів постраждало 8 військових зі складу ООС

У суботу, 22 червня 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув один український військовий, ще 8 бійців отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, впродовж минулої доби російсько-окупаційні війська 31 раз відкривали вогонь по позиціям підрозділів Об'єднаних сил. При цьому російські найманці застосовували заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики обстрілювали українські позиції в районі населених пунктів Водяне, Старогнатівка, Широкине, Красногорівка, Гнутове, Павлопіль, Новотроїцьке, Лебединське, Опитне, Авдіївка та Піски в зоні відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід".

Також ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі відповідальності тактично-оперативного угрупування "Північ", а саме поблизу Піщаного, Південного, Новолуганського, Луганського, Майорська, Зайцевого та Новоолександрівки.

"За минулу добу один український військовослужбовець загинув, вісім чоловік отримали поранення", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в районі селища Оленівка на Донбасі підірвався на вибуховому пристрої та загинув військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади. Інтенсивний вогонь з боку бойовиків унеможливив евакуацію тіла.

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