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На Донбассе обнаружили тело погибшего военного

Новости » Общество    24.06.2019 - 17:24
На Донбассе обнаружили тело погибшего военного
Иллюстративное фото (ООС)

Тело погибшего эвакуировано из опасной зоны

Военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады вернули тело погибшего украинского военнослужащего, который 22 июня подорвался на на взрывном устройстве в районе поселка Еленовка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение штаба ООС в Facebook

Как сообщается, тело погибшего эвакуировано из опасной зоны.

"Продолжается подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведение ритуала почитания павшего украинского героя", - говорится в сообщении. 

Напомним, в субботу, 22 июня, в районе поселка Еленовка (Волновахский район Донецкой области) в ходе проверки местности в секторе ответственности наблюдательного поста подорвался на взрывном устройстве и погиб от полученных ранений воин 24-й отдельной механизированной бригады. Из-за интенсивного огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации сделало невозможным эвакуацию тела.

Ранее РБК-Украина сообщало, на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил 23 июня боевики совершили 34 обстрела, вследствие которых получили ранения трое украинских военных.

Также 22 июня в зоне проведения операции ООС на Донбассе погиб один украинский военный, еще 8 бойцов получили ранения. Российско-оккупационные войска 31 раз открывали огонь по украинским позициям.

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Темы: Новости ООС
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