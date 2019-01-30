На Донбасі знешкодили засідку бойовиків

Розвідгрупа нейтралізувала противника і захопила його озброєння

Украинские военные в зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе обезвредили засаду боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера разведчики из состава одной из воинских частей, которая выполняет задачи на Докучаевском направлении, обнаружили засаду противника. Разведгруппа нейтрализовала боевиков и захватила вооружение, которое противник оставил при отступлении. Речь идет о противотанковом ракетном комплексе "Фагот", ручном противотанковом гранатомете и крупнокалиберном пулемете "Утес".

Фото: трофейное оружие (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки на Донбассе ни один украинский военный не пострадал. По данным разведки, 29 января четырех боевиков ликвидировали, шестеро получили ранения.

Отметим, Служба безопасности Украины разоблачила вербовку военных спецслужбами РФ. Для вербовки использовали психологическое и физическое давление, угрожали жизни и здоровью военнослужащих и членам их семей. Оба офицера не совершили противоправных действий в ущерб интересам Украины.