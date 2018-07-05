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Інтерв'ю

Хуг: кількість обстрілів на Донбасі за тиждень зросла на 50%

НовиниНадзвичайні події    05.07.2018 - 13:54
Фото: Олександр Хуг (facebook.com/oscesmm)
Фото: Олександр Хуг (facebook.com/oscesmm)

З початку року кількість випадків застосування сторонами зброї сягає 140 тис. разів

Кількість обстрілів на Донбасі за тиждень зросла на 50%. Про це на брифінгу заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг.

"Ми зафіксували, що режим припинення вогню порушувався 8 292 рази. Іншими словами, минулого тижня сторони 8 292 рази застосовували зброю, що на 50 відсотків більше, ніж за позаминулий тиждень", - заявив Хуг.

Він також додав, що з моменту підтвердження відданості перемир'ю, з 1 липня 2018 року, на Донбасі спостерігається стабільне зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, що демонструє, що перемир'я може тривати, і що на це є воля. 

Крім того, Хуг додав, що з початку року кількість випадків застосування сторонами зброї сягає 140 тис. разів. Він також додав, що у майже 6 тис. випадків застосовувалося озброєння, заборонене Мінськом.

"Минулого тижня ми фіксували недотримання мінських угод про відведення озброєння. Зафіксовано 51 одиницю важкого озброєння, 31 одиницю у підконтрольних районах, і 20 - у районах, що не контролюються урядом України", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі спостерігається протилежний розведення сторін процес.

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Теги публікації: ОБСЄ, Донбас, Александр Хуг  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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