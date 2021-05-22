За тиждень на Донбас доставили 17 вантажівок "гуманітарки" від Червоного Хреста
Протягом минулого тижня на Донбас прослідувало 17 вантажівок з гуманітарною допомогою. Її передали від Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Управління Верховного комісара ООН.
Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.
Так, вантажівки пропускали через КПВВ "Новотроїцьке".
"Для потреб мешканців тимчасово окупованої території України доправлено майже 168 тонн вантажу, зокрема, гігієнічні набори та будівельні матеріали", - повідомили прикордонники.
Рух дорожнім коридором до контрольного пункту "Новотроїцьке" окупанти відкривають лише двічі на тиждень, але пасажиропотік суттєво обмежений.
За тиждень через КПВВ прослідували 213 громадян та 41 транспортний засіб у бік тимчасово окупованої частини Донецької області, а 268 громадян та 59 транспортних засобів - у напрямку контрольованої території.
Раніше повідомлялося, що у 2020 році Червоний Хрест та інші міжнародні організації доставили туди 76 автоколон з гуманітарною допомогою. А ось Росія доставила тільки 5 автомобільних колон.
РБК-Україна писало, що уряд Австрії прийняв рішення виділити Україні 1,5 млн євро. Кошти надаються на гуманітарні проекти на Донбасі.