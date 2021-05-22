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За тиждень на Донбас доставили 17 вантажівок "гуманітарки" від Червоного Хреста

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Субота 22 травня 2021 14:59
За тиждень на Донбас доставили 17 вантажівок "гуманітарки" від Червоного Хреста Фото: 17 вантажівок з гуманітарною допомогою передали на Донбас (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Протягом минулого тижня на Донбас прослідувало 17 вантажівок з гуманітарною допомогою. Її передали від Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Управління Верховного комісара ООН.

Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

Так, вантажівки пропускали через КПВВ "Новотроїцьке".

"Для потреб мешканців тимчасово окупованої території України доправлено майже 168 тонн вантажу, зокрема, гігієнічні набори та будівельні матеріали", - повідомили прикордонники.

Рух дорожнім коридором до контрольного пункту "Новотроїцьке" окупанти відкривають лише двічі на тиждень, але пасажиропотік суттєво обмежений.

За тиждень через КПВВ прослідували 213 громадян та 41 транспортний засіб у бік тимчасово окупованої частини Донецької області, а 268 громадян та 59 транспортних засобів - у напрямку контрольованої території.

Раніше повідомлялося, що у 2020 році Червоний Хрест та інші міжнародні організації доставили туди 76 автоколон з гуманітарною допомогою. А ось Росія доставила тільки 5 автомобільних колон.

РБК-Україна писало, що уряд Австрії прийняв рішення виділити Україні 1,5 млн євро. Кошти надаються на гуманітарні проекти на Донбасі.

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