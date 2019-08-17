На Донбасі знову порушили режим перемир'я

На Донбасі з початку доби 17 серпня в районі проведення операції Объедиденных сил (ООС) було зафіксовано три ворожих обстрілу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-центр штабу ООС.

Як повідомляється, ворог обстрілював позиції українських підрозділів з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

Обстріл позицій Об'єднаних сил, як наголошується, відбулися недалеко від Павлополя, Водяного та Лебединського.

"Підрозділу Об'єднаних сил дотримуються умови припинення вогню і знаходяться напоготові до будь-яких підступним і провокаційним діям супротивника", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що російсько-окупаційні сили порушили існуючі домовленості щодо розведення сил і засобів на ділянці №2 "Золоте" в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Крім того, протягом минулої доби, 16 серпня, бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення ООС. Обстріл велися неподалік населених пунктів Лебединське, Водяне, Мар'їнка, Новолуганское, Зайцево, Кримське. Втрат серед українських військових не зафіксовано.

Зазначимо, президент Російської Федерації Володимир Путін і президент Франції Еммануель Макрон під час переговорів у понеділок, 19 серпня, обговорять врегулювання ситуації на сході України, в тому числі в рамках нормандського формату.