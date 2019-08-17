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Бойовики зірвали домовленості щодо розведення сил в Золотому, - СЦКК

Новини » Надзвичайні події    17.08.2019 - 13:09
Бойовики зірвали домовленості щодо розведення сил в Золотому, - СЦКК
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Бойовики не розмінували територію в ділянці розведення сил "Золоте"

Російсько-окупаційні сили порушили існуючі домовленості щодо розведення сил та засобів на ділянці №2 "Золоте" в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомили в українській стороні Спільного центру з контролю та координації, бойовики не виконали свої зобов'язання щодо розмінування території в ділянці розведення сил "Золоте", чим зірвали сплановані заходи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які планувалося провести у п'ятницю, 16 серпня. Спостерігачі мали знайти місце встановлення камери для моніторингу ситуації на ділянці.

"Члени незаконних збройних формувань Росії не здійснили заходи з розмінування, що не дозволило технічному персоналу СММ ОБСЄ виконати сплановані заходи на заданій ділянці розведення. Таким чином ЗФ РФ грубо порушують мінські домовленості", - йдеться заяві.

У відомстві зазначили, що українські військові виконали свої зобов'язання згідно домовленостей в повному обсязі та розмінували територію, що проходить в межах підконтрольної українській владі ділянки розведення.

Бойовики зірвали домовленості щодо розведення сил в Золотому, - СЦКК

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що впродовж минулої доби, 16 серпня, бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення ООС. Обстріли велися неподалік населених пунктів Лебединське, Водяне, Мар'їнка, Новолуганське, Зайцеве, Кримське. Втрат серед українських військових не зафіксовано.

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