В зоні проведення ООС підсилюють карантин: що зміниться

Фото: блокпост (РБК-Україна)

У зоні проведення операції Об'єднаних сил підсилюють карантинні обмеження щодо профілактики поширення COVID-19. Нові заходи набудуть чинності у вівторок, 1 вересня.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Для цивільного населення

З боку Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей обмежується перетин лінії проведення операції Об'єднаних сил для громадян, які не мають відповідних документів, визначених у районі проведення ООС.

При цьому продовжиться контроль перевізників і цивільного населення щодо дотримання правил пасажирських перевезень на автостанціях, залізничних вокзалах, зупинках громадського транспорту та інших обмежень введених урядом України.

Для військових

Для військовослужбовців ООС посилили вимоги дотримання режимно-обмежувальних заходів карантину. Так, військовим необхідно уникати контактів особового складу з військовослужбовцями інших частин і цивільним населенням.

Також на місцях несення служби, контрольно-пропускних пунктах, об'єктах життєдіяльності особового складу запроваджується обов'язкове проведення щоденної профілактичної дезінфекції. А особовий склад повинен обов'язково використовувати засоби індивідуального захисту (масок) і дотримувати соціальну дистанцію.

Нагадаємо, з 1 вересня КПВВ на Донбасі переходять на осінній режим роботи.