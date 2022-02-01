Бойовики двічі порушили режим тиші на Донбасі
Упродовж минулої доби, 31 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
В напрямку Світлодарська окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї, внаслідок чого вогнепальне поранення дістав цивільний місцевий мешканець.
Силами медичного підрозділу однієї з механізованих бригад Збройних Сил України чоловіка доправлено до Світлодарської міської лікарні.
Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів.
Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Станом на 7 годину ранку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.