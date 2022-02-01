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Бойовики двічі порушили режим тиші на Донбасі

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Донбас, Вівторок 01 лютого 2022 07:47
Бойовики двічі порушили режим тиші на Донбасі Фото: бойовики двічі порушили режим тиші на Донбасі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Анна Полисученко

Упродовж минулої доби, 31 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

В напрямку Світлодарська окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї, внаслідок чого вогнепальне поранення дістав цивільний місцевий мешканець.

Силами медичного підрозділу однієї з механізованих бригад Збройних Сил України чоловіка доправлено до Світлодарської міської лікарні.

Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів.

Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 7 годину ранку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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