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Гармаш заперечує, що український план щодо Донбасу взяли за основу в ТКГ

Київ, Вівторок 10 листопада 2020 19:01
Гармаш заперечує, що український план щодо Донбасу взяли за основу в ТКГ
Фото: Сергій Гармаш (facebook com sergiy garmash)
Автор: РБК-Україна

На сьогодні некоректно говорити, що український план дій щодо Донбасу взяли за основу в Тристоронній контактній групі (ТКГ). На переговорах обговорювали тільки український план.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив представник окремих районів Донецької області в українській делегації Сергій Гармаш.

"Я б не сказав, що план України прийнято за основу. Коректніше говорити, що в основному сьогодні обговорювався план України. Як раз та сторона стверджує, що він не відповідає мінським угодам, тому говорити про те, що це обговорення буде продуктивним, дуже складно. Принаймні на сьогоднішній день", - заявив Гармаш.

Він також зазначив, що не бачить перспектив ухвалення плану дій щодо Донбасу.

"ОБСЄ поставила перед політгрупою завдання напрацювати проект документу для реалізації мінських угод. Якщо ми будемо говорити про план реалізації, то це буде план, напрацьований в рамках ТКГ. Це не український чи російський план, там будуть компромісні позиції", - додав Гармаш.

Він також уточнив, що не уявляє, як абсолютно різні позиції вийде поєднати в один документ.

Нагадаємо, раніше прес-служба української делегації повідомила, що план дій щодо Донбасу, який подав Київ, взяли в ТКГ за основу.

Документ включає кілька пунктів, в тому числі виведення російських формувань, вибори і саморозпуск так званих "республік".

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