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На Донбасі бойовики тричі порушили перемир'я, поранений військовий

Донбас, Четвер 12 листопада 2020 07:58
На Донбасі бойовики тричі порушили перемир'я, поранений військовий
Фото: ситуація на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Артур Родивилов

Упродовж минулої доби,11 листопада, на Донбасі зафіксовано три порушення досягнутих домовленостей. Один захисник отримав поранення.

Про це повідомили в прес-центрі ООС.

Зокрема, в районі населеного пункту Піски ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета. Поблизу Водяного - застосував міномет калібру 82 міліметри.

Недалеко від населеного пункту Кам'янка противник вів вогонь зі стрілецької зброї і великокаліберного кулемета. Унаслідок цього обстрілу один український військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Стан його здоров'я задовільний.

З початку поточної доби по всій лінії розмежування дотримувався режим тиші.

Раніше РБК-Україна писало, що бойовики на Донбасі продовжують використовувати "режим тиші" для встановлення і вдосконалення інженерного обладнання передових позицій й мін.

Також повідомлялося, що запропонований Україною мирний план щодо Донбасу прийнято в ТКГ як за основу.

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