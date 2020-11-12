На Донбасі бойовики тричі порушили перемир'я, поранений військовий

Упродовж минулої доби,11 листопада, на Донбасі зафіксовано три порушення досягнутих домовленостей. Один захисник отримав поранення.
Про це повідомили в прес-центрі ООС.
Зокрема, в районі населеного пункту Піски ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета. Поблизу Водяного - застосував міномет калібру 82 міліметри.
Недалеко від населеного пункту Кам'янка противник вів вогонь зі стрілецької зброї і великокаліберного кулемета. Унаслідок цього обстрілу один український військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Стан його здоров'я задовільний.
З початку поточної доби по всій лінії розмежування дотримувався режим тиші.
Раніше РБК-Україна писало, що бойовики на Донбасі продовжують використовувати "режим тиші" для встановлення і вдосконалення інженерного обладнання передових позицій й мін.
Також повідомлялося, що запропонований Україною мирний план щодо Донбасу прийнято в ТКГ як за основу.