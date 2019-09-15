На Донбасі з початку доби зафіксовано 5 обстрілів сил ООС

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики застосовували міномети

З початку неділі, 15 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі не зафіксовано втрат серед українських військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

Як повідомляється, станом на 12-ту годину російсько-окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. При цьому застосовувалося заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї російські найманці обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі населених пунктів Новолуганське, Авдіївка та Новогнатівка.

"За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів від початку поточної доби серед наших українських героїв немає. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують мужньо та пильно виконувати бойові завдання із оборони нашої держави в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході України", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше в українській стороні СЦКК повідомили про фіксування фактів застосування заборонених мінськими угодами мінометів з боку бойовиків при обстрілах українських позицій. У неділю, за даними СЦКК, окупанти з мінометів обстрілювали підрозділи ООС в районі Зайцевого та Новолуганського.