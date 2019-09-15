На Донбассе с начала суток зафиксированы 5 обстрелов сил ООС

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики применяли минометы

С начала воскресенья, 15 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе не зафиксированы потери среди украинских военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

Как сообщается, по состоянию на 12 часов российско-оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. При этом применялось запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, с минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и стрелкового оружия российские наемники обстреливали позиции подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Новолуганское, Авдеевка и Новогнатовка.

"По имеющейся информации, боевых потерь вследствие вражеских обстрелов с начала текущих суток среди наших украинских героев нет. Подразделения Объединенных сил продолжают мужественно и строго выполнять боевые задачи по обороне нашего государства в районе отпора и сдерживание вооруженной агрессии РФ на востоке Украины", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее в украинской стороне СЦКК сообщили о фиксации фактов применение запрещенных минскими соглашениями минометов со стороны боевиков при обстрелах украинских позиций. В воскресенье, по данным СЦКК, оккупанты из минометов обстреливали подразделения ООС в районе Зайцево и Новолуганского.