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На Донбасі від початку доби не зафіксовали порушень режиму "тиші"

Донбас, Середа 09 вересня 2020 18:21
На Донбасі від початку доби не зафіксовали порушень режиму "тиші"
Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Андрій Козловський

Від початку поточної доби бойовики на Донбасі жодного разу не порушували режим припинення вогню. В районі операції Об'єднаних сил ситуація залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Серед українських захисників немає бойових втрат і поранень. Підрозділи Об’єднаних сил пильно спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні на Донбасі підірвалися на міні двоє українських військових.

Також РБК-Україна писало, що 6 вересня на Донбасі загострилася ситуація, вперше з початку перемир'я в результаті ворожого обстрілу загинув український військовий Тарас Кубійович.

Крім того, на Донбасі від початку вересня внаслідок порушень заходів безпеки та підривів на власних мінах загинули понад 10 бойовиків та ще дві одиниці військової техніки були зруйновані.

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