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На Донбасі з початку доби зафіксовано 6 ворожих обстрілів

Новини » Надзвичайні події     10.05.2020 - 18:24
На Донбасі з початку доби зафіксовано 6 ворожих обстрілів
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Внаслідок ворожих обстрілів ніхто не постраждав

З початку неділі, 10 травня, російсько-окупаційні сили 6 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, застосовуючи при цьому заборонене озброєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

За даними штабу, сьогодні бойовики з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі населених пунктів Авдіївка, Оріхове та Новотошківське.

"Військовослужбовці рішуче відповіли на ворожі обстріли та продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню. Наші воїни завжди готові негайно реагувати на можливі загрози з будь-яких напрямків", - наголосили в ООС.

Зазначається, що в результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав. Підрозділи Об'єднаних сил відповідали на агресію бойовиків вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника наразі уточнюються.

Крім того, на ділянках розведення сил та засобів поблизу Станиці Луганської, Золотого, а також Петрівського та Богданівки сьогодні не зафіксовано порушень режиму припинення вогню. Ситуація на ділянках контролюється українськими підрозділами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 травня проросійські бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілів українські військові не постраждали. При цьому підрозділи Об'єднаних сил ліквідували одного бойовика та ще 4 поранили.

Теги Новини України ДонбасобстрелбойовикиООС
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