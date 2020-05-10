Доба на Донбасі: розвідка назвала втрати бойовиків

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Минулої доби зафіксовано 17 обстрілів

Ситуація на Донбасі минулої доби, 9 травня, загострилася - бойовики збільшили кількість обстрілів. Українським військам довелося відкривати вогонь у відповідь, що призвело до втрат у лавах окупаційних військ - зазначили у штабі Об'єднаних сил.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. Були застосовані заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

"Злочинні дії російських окупантів безкарними не залишилися - вогнем зі штатного озброєння українські воїни рішуче подавили ворожу активність...За даними розвідки, 9 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та ще чотирьох поранили", - повідомили в штабі.

По українських позиціях бойовики вели обстріли неподалік Кам’янки, Водяного, Красногорівки, Опитного, Павлополя (бойовики випустили 22 міни). Були обстріляні також околиці Широкиного, Славного, Новотроїцького та двічі Старогнатівки.

Обстріли також були зафіксовані біля Хутора Вільного, неподалік Кримського (ворог випустив 10 мін 120 калібру), Новотошківського, Трьохізбенки, а біля Оріхового окупаційні війська задіяли протитанковий ракетний комплекс.

"Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було... Від початку поточної доби російські окупанти два рази відкривали вогонь по околицях Авдіївки, застосувавши 82 мм міномет, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю", - зазначили в штабі.

Також повідомили, що бойовики обстріляли позиції ОС біля Оріхового. Втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, український посол у Німеччині Андрій Мельник повідомив, що минулого тижня відновилися переговори у форматі "нормандської четвірки" на рівні керівників Міністерств зовнішніх справ Зокрема, остання розмова відбулася у телефонному режимі 6 травня.