Бойовики протягом години обстрілювали з мінометів сили ООС під Авдіївкою

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Поранених та загиблих серед українських воїнів немає

Від початку поточної доби підтримувані Росією бойовики тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Обстріли велися з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів. Зазначається, що при кожному обстрілі бойовики застосовували міномети, випустивши загалом 24 міни різних калібрів.

Перший обстріл відбувся о 4:45 ранку з окупованого Спартака.

"Ворог розпочав обстріл позицій захисників Авдіївки, застосовуючи протягом години автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети, а також міномет 82-го калібру. З 5:10 по мужнім захисникам Авдіївки російсько-окупаційні війська з напрямку від Каштанового також застосували міномети 120-го та 82-го калібрів, а також гранатомети й стрілецьку зброю", - повідомили у Міноборони.

Зазначається, що в цей же час з 5 ранку українські військові зафіксували кілька вибухів в районі Оріхового. Окупанти вів вогонь з СПГ, АГС та великокаліберних кулеметів з напрямку від окупованого села Березівське. Українські військові застосували у відповідь легке піхотне озброєння.

"Після ранкових проявів агресії та отримання гідної жорсткої відповіді з боку захисників України, за наявною інформацією, російсько-окупаційні війська поки що утримуються від порушення режиму тиші. Наші герої контролюють обстановку. Втрат внаслідок прицільного ворожого вогню та бойових дій, серед наших героїв-захисників немає. Втрати окупантів уточнюються", - повідомили у МОУ.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі минулої доби, 9 травня, загострилася - бойовики збільшили кількість обстрілів. У штабі Об'єднаних сил зафіксували 17 порушень режиму припинення вогню. Українським військам довелося відкривати вогонь у відповідь. За даними розвідки, 9 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та ще чотирьох поранили.